Al Brotzu esami combinati e veloci contro il cancro

Due esami fondamentali per il trattamento di molte patologie neoplastiche insieme in un'unica procedura. Il nuovo sistema è stato avviato dall'azienda Brotzu a Cagliari. La metodica combina la tomografia computerizzata (TC) con mezzo di contrasto e la PET. Il vantaggio è evidente: la tempestività delle informazioni ottenute viene considerata elemento determinante per il successo della terapia.

I due esami sono di norma eseguiti separatamente, con duplice accesso, uno in Radiologia con la tomografia e l'altro in Medicina Nucleare dove viene eseguita la Pet. Il progetto, che nasce dalla collaborazione della Medicina Nucleare e della Radiologia sotto il coordinamento della Direzione Aziendale dell'AOB, prevede l'esecuzione contestuale in un'unica giornata con un solo accesso per il paziente e un unico referto per il medico che prescrive la visita.

Nelle strutture di Medicina nucleare, Radiologia e Neuroradiologia è inoltre operativo il servizio di consegna dei referti online. Il paziente potrà accedere al server del Brotzu e scaricare referti e immagini. Questa funzione è disponibile anche per lo specialista che in questo modo potrà avere disponibili gli esiti degli esami senza che il paziente debba andare di persona in ospedale o in ambulatorio. Un'importante novità che diminuirà gli accessi negli ospedali a tutela e garanzia di pazienti e operatori.