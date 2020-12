Latitante da quattro anni, arrestato a Cagliari in albergo

Era latitante da quattro anni e dopo un lungo periodo all'estero è rientrato in Italia. Luigi Granata, 56 anni, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato durante la notte dalla Polizia a Cagliari. L'uomo si trovava in un albergo della città, dove gli agenti della squadra volante lo hanno rintracciato. Nei confronti di Granata era stato emesso dal Tribunale di Torino nel 2016 un ordine di carcerazione, per un cumulo di pene, ma era riuscito a far perdere le sue tracce, emigrando in Spagna. Adesso si trova in carcere a Uta.