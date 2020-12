Covid: arcivescovo di Sassari visita Malattie Infettive

(ANSA) - SASSARI, 07 DIC - Visita a sorpresa nel reparto Malattie Infettive di Sassari da parte dell'arcivescovo Gian Franco Saba.

Presentatosi alle cliniche universitarie per benedire l'opera realizzata dal fotografo Francesco Dettori e dedicata a Nostra Signora del Buon Cammino, dono fatto al reparto dal gremio dei Viandanti, il vescovo di Sassari ha esteso la benedizione ai malati di Covid-19, coi quali ha interloquito a distanza e ai quali ha augurato una pronta guarigione.

Accompagnato dai cappellani ospedalieri e dal responsabile sanitario della struttura, Sergio Babudieri, l'arcivescovo ha seguito un percorso in sicurezza sui terrazzi della struttura che ospita 39 pazienti e ha dialogato con loro e con gli operatori attraverso un walkie talkie. "Come state, state migliorando? - ha chiesto mons. Saba -. Vi vedo più in forze, oggi sono qui per salutarvi e darvi la benedizione".

La visita ha seguito di pochi minuti la celebrazione di benedizione del regalo che Malattie infettive aveva ricevuto in settembre dai Viandanti. (ANSA).