Almamediterranea e Soleandro, miracoli di Natale in musica

La musica per stemperare ansie e preoccupazioni legate alla pandemia. Gli Almamediterranea pubblicano il singolo "Natalando" per celebrare le festività natalizie in un'atmosfera jazz e manouche. Soleandro, all'anagrafe Angelo Giovanni Maria Pili, artista di strada, musicista e compositore di Ploaghe, rivisita in chiave natalizia il suo "Savitri"- cantico d'amore in "Savitri Christmas Version", arricchito dalle voci di Morgana Siddi e Sofia Zironi (fatine) e dal Coro di Stellaria De Santu Nigola.

I due brani saranno disponibili dall'8 dicembre su YouTube, Facebook e sulle principali piattaforme streaming. Era atteso per dicembre il ritorno alle scene con l'uscita del nuovo disco degli Almamediterranea: Roberto Almo Usai e Roberta Gallese - voce e chitarra, Andrea Cardone - ukulele, mandolino e bouzouki, Sergio Tifu - violino, Antonello Carta- fisarmonica, Flavio Concu - piano, organo e synth, Gigi Mirabelli - basso, Pierpaolo Malafarina - percussioni, voce e Maschine e Giorgio Erdas - batteria. Ma l'emergenza sanitaria ha fermato tutto.

"Abbiamo voluto regalare 2 minuti e 28 secondi di vero e puro spirito natalizio, 'natalizzando' le paure e le fobie, 'natalando' ogni pensiero, immaginando che possa essere Natale ogni giorno - spiega Roberto Usai, leader della formazione - ci siamo tuffati nel sound e nei temi "natalici" rivisitati a modo nostro, e speriamo possa arrivare il messaggio distensivo e di serenità. Abbiamo scelto di girare il video in un negozio di strumenti musicali, perché abbiamo valutato importante ritrarre i musicisti in uno dei luoghi ancora aperti alla musica, a causa delle restrizioni del momento".

Il brano di Soleandro sarà lanciato in rete assieme a un contest, "Un Sorriso Sotto l'Albero". Una gara canora che invita ad interpretare la nuova versione di "Savitri". L'interprete che otterrà il maggior numero di "mi piace" volerà a Tirana per regalarsi un nuovo sorriso", ovvero una cura dentale completa presso la Linda Dent - Albanian Dental Travel, clinica odontoiatrica. "Il progetto è dedicato a madre terra, alla maternità e in particolare a mia sorella Anna, Soleanna - spiega Soleandro- una creatura straordinaria e speciale. Desidera intensamente diventare madre e spera nel miracolo di Natale. Ma come si legge nella copertina del brano "i miracoli sono sempre in attesa".