Malore in casa, anziano soccorso dai carabinieri a Tuili

Non rispondeva al telefono ai figli che abitano nel nord Italia e ai vicini da alcune ore e un compaesano preoccupato ha chiesto l'intervento dei carabinieri che entrati in casa lo hanno trovato a terra privo di sensi. Un anziano di 67 anni è stato soccorso dai carabinieri a Tuili.

L'episodio è avvenuto questa notte in una abitazione di via Umberto Primo. Al 112 è arrivata la segnalazione del vicino del 67enne che aveva provato inutilmente a contattarlo. Arrivati sul posto, i militari dell'Arma hanno bussato alla porta, senza ottenere alcuna risposta, poi con l'aiuto dei vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno trovato il 67enne a terra privo di conoscenza a causa di un malore.

E' giunta sul luogo anche un'ambulanza del 118. I medici hanno rianimato l'anziano e lo hanno trasportato d'urgenza al Policlinico di Monserrato dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono gravi.