Welcome to Italy, via a rivoluzione per vacanze su misura

(ANSA) - SASSARI, 04 DIC - Un magazzino digitale, "rifornito" da selezionati esperti con migliaia di attrattori turistici suddivisi per tipo, stagione e segmenti di mercato, che grazie a interfaccia evolute consenta di costruire a livello industrializzato pacchetti cuciti su misura per ogni cliente. È la rivoluzione di Welcome to Italy, nuova piattaforma che formalizza l'unione tra due realtà leader nei rispettivi ambiti: Welcome Travel Group, società di Alpitour World e Costa Crociere che opera nella distribuzione turistica con oltre 1300 punti vendita in tutte le provincie italiane, e Portale Sardegna, il primo portale per le prenotazioni delle vacanze nell'isola.

Welcome to Italy sarà operativo dal 7 dicembre. Il nuovo sistema, primo esperimento del genere in Italia, si basa sul connubio tra locale e digitale. Il modello è quello di Portale Sardegna, che punta sulla figura dei "local expert" per far emergere il patrimonio di ogni territorio e trasformarlo in prodotti turistici. Ora il metodo si estende su scala nazionale attraverso il reclutamento di "Italy local expert" da ogni angolo del Paese e l'attività delle agenzie di Welcome Travel, che per prime scommettono su uno strumento di vendita nuovo, basato sulla dettagliata conoscenza delle opportunità che ogni territorio offre al visitatore. Grazie all'interfaccia con Fabbrica Prodotto 4.0, il Tecnicamente, le agenzie o l'utente possono realizzare gli Smart Dynamic Packaging, personalizzando il viaggio in base ai contenuti inseriti sugli scaffali del magazzino digitale dai local expert, imprenditori e professionisti dell'incoming, selezionati dalla rete di agenzie Welcome Travel per unirsi a quelli già operativi in Sardegna.

"Abbiamo cercato e trovato soluzioni nuove, che ci facessero ripartire in vantaggio rispetto ai concorrenti - spiega Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna - La società ha opportunità di crescita e di sviluppo impensabili prima dell'inizio del lockdown". "Welcome to Italy è un nuovo prodotto, attualmente non presente negli scaffali delle agenzie di viaggio - osserva Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel - Ora l'utente può creare il proprio viaggio alla scoperta dell'Italia in pochi click, scegliendo in autonomia i singoli ingredienti e fruendo di itinerari ed esperienze consigliati". (ANSA).