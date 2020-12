Walukiewicz rinnova con il Cagliari sino al 2024

Il Cagliari blinda uno dei suoi giovani gioielli: Sebastian Walukiewicz, difensore polacco, classe 2000, rinnova il contratto con il club rossoblu sino al 30 giugno 2024. Il Cagliari lo ha prelevato dal Pogon Szczecin. Al termine della sua prima stagione in Serie A, ha totalizzato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia. In questa stagione ha conquistato il posto da titolare e anche il ct polacco Brzeczek gli ha dato fiducia: ha debuttato nella massima rappresentativa del suo Paese lo scorso 7 ottobre, nell'amichevole contro la Finlandia giocata a Danzica, per poi collezionare altre due presenze.