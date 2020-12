Tirrenia: proroga Sardegna, biglietti in vendita sino al 7/1

Dei dettagli sulla proroga per le tratte da e per la Sardegna nulla è emerso a parte la nota dei parlamentari sardi di Pd e M5s ma Tirrenia ha rimesso in vendita i biglietti per le rotte inserite nella continuità marittima per le quali aveva annunciato uno stop dall'1 dicembre poi slittato a oggi e definitivamente accantonato dopo l'intesa con il Mit.

Se, però, la legge prevede la proroga della convenzione da 72 milioni sino al 28 febbraio 2021, nelle more del bando di gara internazionale per l'affidamento delle singole linee, i biglietti sui traghetti da e per la Sardegna e per il collegamento Termoli-Tremiti per ora sono in vendita sino al 7 gennaio. Un fatto che comunque non dovrebbe preoccupare visto che, con la pandemia, la programmazione delle corse viene fatta sul breve periodo.

Nel dettaglio si ritorna al servizio effettuato in convenzione: la tratta Civitavecchia-Cagliari è prevista tre giorni alla settimana sino al 18 dicembre, poi i viaggi saranno tutti i giorni. In questa linea lo scalo al porto di Arbatax è confermato due volte alla settimana. Tre viaggi settimanali anche per il traghetto sulla Genova- Olbia (l'allungamento del viaggio sino ad Arbatax non è previsto nella stagione invernale), mentre sono confermati i due viaggi sulla Napoli-Cagliari e uno sulla Palermo-Cagliari. Infine sulla Termoli-Tremiti la nave viaggierà tutti i giorni.