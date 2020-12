Santa Barbara, cerimonie in tutta la Sardegna

Celebrazioni in tutta la Sardegna per Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, delle Capitanerie di porto e della Marina militare. Cerimonie, in forma ridotta a causa dell'emergenza coronavirus, si sono tenute a Cagliari, Nuoro, Oristano, Olbia e Sassari. Il momento più toccante si è vissuto a Nuoro, dove sono state ricordate le vittime dell'alluvione di Bitti. Presenti esponenti dell'Esercito, del Corpo forestale e della Protezione civile insieme al sindaco Bitti Giuseppe Ciccolini, che ha ringraziato tutti i soccorritori intervenute per aiutare i cittadini.

A Cagliari cerimonie sia al Comando provinciale dei vigili del fuoco che alla Marina militare, dove è stato premiato l'equipaggio della Capitaneria di porto intervenuto lo scorso anno a Sant'Antioco per il naufragio del mercantile Cdry Blue. Messe, invece, a Oristano e Olbia-Tempio celebrate dai rispettivi arcivescovi, monsignor Roberto Carboni e monsignor Sebastiano Sanguinetti. A Sassari, infine, i vigili del fuoco hanno celebrato Santa Barbara con una esibizione acrobatica davanti alla basilica di Santa Maria, srotolando una enorme bandiera tricolore sospesi per aria, con il sottofondo musicale dell'inno nazionale.