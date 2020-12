Munizioni seconda guerra mondiale trovate in un fortino

Munizioni e detonatori sono stati recuperati dai carabinieri in un fortino risalente alla seconda guerra mondiale in località Turas, nel comune di Bosa.

L'operazione ha visto impegnati i militari delle stazioni di Bosa e Montresa, insieme alle unità cinofile, agli artificieri e ai Cacciatori di Sardegna. Complessivamente sono stati trovati 200 detonatori, 2 bobine di miccia deflagrante, 640 capsule da innesco e 400 munizioni da guerra per arma portatile di vario calibro. Tutto il materiale, in buono stato di conservazione, è stato messo in sicurezza e affidato agli artificieri.