Nizzi sta col governo, "a Natale prudenza necessaria"

"Non abbiamo previsto provvedimenti che aggravino le restrizioni rispetto al Dpcm per le feste natalizie, ma siamo perfettamente in linea con la necessità del massimo rigore". Lo dice il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. "La situazione in città è assolutamente buona", assicura il sindaco mentre snocciola i dati a sua disposizione, che parlando di 210 positivi, 8 ricoverati al Giovanni Paolo II e 33 al Mater Olbia. Migliora la situazione nelle scuole e che anche negli uffici comunali, dopo alcuni casi registrati nei settori Urbanistica e Lavori pubblici.

"Sono sacricifici che dispiacciono, ma che si possono e si devono sopportare - spiega Nizzi a proposito dell'ultimo Dpcm - tutto è impostato con l'obiettivo di impedire che qualcuno, con la scusa di ricongiungersi ai parenti, allenti la propria soglia di prudenza e metta a rischio le comunità". Per questo stesso motivo il sindaco annuncia che "non ci sarà alcun evento, né manifestazioni di alcun tipo". L'unico segno natalizio, anche in ossequio alla necessità di contenere le spese, sarà dato dagli addobbi per le vie del centro. "Li abbiamo acquistati alcuni anni fa - precisa - e questo ci permette di rispariare ogni anno tra i 200 e i 300mila euro".