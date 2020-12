Confcommercio: la scommessa di Bertolotti per il bis

Alberto Bertolotti si ricandida alla presidenza di Confcommercio Sud Sardegna. Obiettivo: continuare il lavoro di questi anni. Aggiornando però il programma con uno sportello Covid e coinvolgendo nell'associazione anche gli imprenditori più giovani. L'appuntamento con le elezioni è per giovedì 17 dicembre alle 14.30 in prima convocazione e alle 15.30 in seconda sulla piattaforma telematica SkyVote Meeting. Si scelgono il presidente, che rimarrà in carica fino al 2025, 15 componenti del consiglio direttivo provinciale, il collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri.

"Vogliamo utilizzare un modo essenziale, chiaro ed efficace per proseguire il nostro lavoro", ha spiegato Bertolotti durante la presentazione della sua lista SIamoIMPRESE - Bertolotti presidente - la pandemia in corso ci ha portato a ripensare l'organizzazione con il potenziamento di settori innovativi ed efficienti che possono dare un supporto concreto alle aziende che si ritrovano in ginocchio a causa dell'emergenza economica in atto, promettiamo competenza ed esperienza, chiediamo fiducia".