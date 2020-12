Cagliari, Museo archeologico in rete con nuova veste grafica

(ANSA) - CAGLIARI, 04 DIC - Da sabato 5 dicembre il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari in rete con una nuova veste grafica. Basta un clic per avere tutte le informazioni sul Museo, la Pinacoteca Nazionale, lo Spazio San Pancrazio e l'Ex Regio Museo. Le pagine dei profili social saranno rinnovate e integrate con i contenuti delle sedi museali che ora ne fanno parte. Gli utenti potranno interagire e avranno a portata di mano orari, eventi e iniziative sempre aggiornati e in tempo reale. Sarà un modo diverso e attuale di raccontare storie e curiosità sui manufatti appartenenti alle collezioni archeologica, storico-artistica ed etnografica che compongono il patrimonio del Museo. L'attività del Museo autonomo è partita con la nomina del nuovo direttore Francesco Muscolino, in servizio a Cagliari dal 9 novembre scorso.

Ecco i link delle pagine del Museo: https://www.facebook.com/MuseoArcheoCA https://twitter.com/MuseoArcheoCa https://www.instagram.com/museoarcheoca/ https://www.youtube.com/c/MuseoArcheologicoNazionaleCagliari (ANSA).