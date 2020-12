Basket: Dinamo al completo per la sfida alla Virtus Bologna

La Dinamo torna in campo dopo una settimana di pausa e si trova subito di fronte a due mostri sacri del basket italiano: la Virtus Bologna e Marco Belinelli, rientrato in Italia dopo 13 anni di Nba, e al suo nuovo esordio con le Vu nere guidate da coach Sasha Djordjevic. Nella sfida di domenica alla Segafredo Arena (palla a due alle 16), anche la Dinamo schiererà un esordiente nel campionato italiano: è il play croato Toni Katic, ingaggiato dai biancoblu un mese fa per sostituire l'infortunato Vasa Pusica, operato proprio oggi al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. "Intervento perfettamente riuscito", fa sapere la società, "il giocatore inizierà a Sassari la rieducazione per intraprendere il cammino verso il recupero dell'attività agonistica".

Sulla gara di domenica a Bologna, interviene invece il coach Gianmarco Pozzecco: "La Virtus è forte, ha tutto per poter arrivare fino in fondo e noi vogliamo ambire a competere con chiunque, se riusciremo a farlo già domenica sarò contento", dichiara. "La prima disamina che si deve fare è che Toni è un giocatore diverso da Vasa, Pusica è un talento straordinario e Toni a vent'anni era considerato una grande promessa del basket europeo, il cui processo di crescita però è stato rallentato da qualche problema fisico. Ma è un giocatore vero e un ragazzo d'oro. Sicuramente ci darà una grande mano". Con Katic in campo la Dinamo si presenterà finalmente al completo dopo una lunga serie di infortuni e quarantene: "Cambiare identità è complicato, noi quest'anno lo abbiamo dovuto fare spesso. Ora dovremo trovare il giusto equilibrio durante la partita a livello di minutaggio, responsabilità e amalgama. Ma sono sicuro che siamo sulla strada giusta", conclude Pozzecco.