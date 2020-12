Natale: campagna Confcommercio Nuoro per acquisti a km 0

Una campagna per sostenere gli acquisiti nella propria città e nel proprio quartiere. Si chiama "Comporo in Bidda ca est Domo Mea" (compro in paese perchè è casa mia) e l'ha lanciata la Confcommercio Nuoro Ogliastra in vista degli acquisti natalizi. L'organo dei commercianti chiede sostegno per far "rimbalzare" la campagna in tutti i social e dare una mano al commercio locale.

"I negozi di vicinato, in questa era Covid 19, hanno assunto una funzione fondamentale per poter garantire un servizio importante nella distribuzione di beni durante il lockdown, malgrado la concorrenza spietata dell'e-commerce - spiega il direttore di Confcommercio Nuoro Ogliastra Gianluca Deriu - I cali di fatturato sono evidenti, soprattutto in quei settori come l'abbigliamento, calzature e gioielli, che hanno dovuto subire le chiusure della scorsa primavera, non hanno beneficiato della stagione turistica e soprattutto risentono del clima di sfiducia generale. In vista degli acquisti natalizi è bene sostenere le attività di vicinato e più in generale gli acquisti 'on site', in vicinato, acquistare nei negozi del luogo ha un valore doppio, si sostiene l'economia locale e si crea un meccanismo di relazioni che da otto mesi stiamo perdendo".

La campagna porta con sé il valore di appartenenza ad un paese o una città "tanto che - aggiunge ancora Deriu - abbiamo la possibilità di poterla declinare con i nomi dei paesi qualora ci venga richiesto. Abbiamo pronti Nuoro, Oliena, San Teodoro (con la variante gallurese), Dorgali, Macomer e Bosa. Tutti ci dobbiamo sentire parte di questa azione 'rimbalzando' la campagna con i social in modo da poter condizionare più gente possibile agli acquisti nella propria area di residenza. Tutti dobbiamo essere consapevoli che le economie locali si reggono se i nostri comportamenti di acquisto saranno orientati verso la propria comunità di imprese" conclude il direttore di Confcommercio.