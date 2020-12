Falso allarme bomba in Poste Cagliari, denunciato un 70enne

È stato individuato l'autore del falso allarme bomba messo a segno lo scorso 16 ottobre davanti all'ufficio postale di via Biasi a Cagliari. Gli agenti della Digos hanno denunciato per procurato allarme un 77enne che abita nella zona. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità ma non ha fornito alcuna giustificazione del gesto.

L'anziano aveva abbandonato davanti all'ufficio postale un pacco di cartone da cui fuoruscivano dei fili elettrici. Sul posto erano subito arrivati gli artificieri, gli uomini della Digos e gli agenti della squadra volante che avevano transennato la zona per consentire le verifiche sul presunto ordigno, poi risultato inoffensivo. Dal 16 ottobre gli specialisti della sezione antiterrorismo della Digos hanno lavorato per individuare l'autore. Sono stati analizzati i filmati delle telecamere della zona e quelle dell'ufficio postale. Poi è stata avviata un'attività investigativa che nel giro di poche settimane ha permesso di individuare e denunciare il 77enne. Dietro il gesto nessuna matrice politica e nemmeno attriti tra l'anziano e i dipendenti dell'ufficio postale.