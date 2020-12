A Palazzo Doglio l'arte incontra la tavola con lo chef Cocco

(ANSA) - CAGLIARI, 03 DIC - "Arte in tavola", un calendario di otto appuntamenti all'insegna dell'arte e del gusto che si svolgeranno ogni fine settimana di dicembre, a partire da sabato 5, in occasione dei quali le opere di una selezione di artisti della Collezione Ingrao della Galleria Comunale di Cagliari ispireranno i piatti firmati da Alessandro Cocco, chef executive dell'Osteria del Forte. Un format innovativo per la Sardegna inserito nel più ampio progetto Deliver-Art dei Musei Civici di Cagliari che porta l'arte fuori dalle mura delle sedi espositivi.

Palazzo Doglio sposa l'idea e fa incontrare arte e gusto, grazie al talento di Cocco - giovane promessa della cucina italiana cresciuto al Forte Village nella scuola di Gordon Ramsay e del tristellato Heinz Beck - che interpreterà alcuni tra i più iconici artisti italiani del Novecento, come Filippo De Pisis, Giorgio Morandi, Mino Maccari e Felice Casorati, declinandoli in autentiche esperienze di arte culinaria. Ogni piatto, nel menu del pranzo dell'Osteria del Forte tutti i sabati e le domeniche di dicembre, sarà accompagnato da un video introduttivo sull'opera che lo ha ispirato, realizzato dagli storici dell'arte della Galleria Comunale in esclusiva per il progetto. Un viaggio nella creatività che parte dalle sale espositive e arriva in tavola, per poi concludersi con la visita dell'opera al museo (chi aderisce all'iniziativa, riceverà un biglietto omaggio per la Collezione Ingrao, fruibile non appena i musei saranno riaperti). (ANSA).