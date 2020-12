Natale: si riaccendono luminarie in vie shopping a Sassari

L'Associazione Centro Cavour illumina le vie del centro di Sassari creando un cielo di luci sulle strade dello shopping. Le installazione delle luminarie calde e a basso consumo, nel segno della sostenibilità, faranno da corollario all'architettura delle vie ottocentesche della città, invitando i sassaresi a passeggiare e fare acquisti sotto le feste ritrovando allegria e coraggio, nonostante la pandemia.

"Lo facciamo per regalare fiducia, dare coraggio e alimentare l'ottimismo necessario ad aiutarci a superare, tutti insieme, questo momento complesso ma necessariamente passeggero - spiegano i membri dell'associazione nata su iniziativa dei commercianti e residenti della zona di via Cavour, presieduta da Gavino Macciocu - Anche quest'anno abbiamo voluto coinvolgere i giovani, gli studenti, i loro docenti e i dirigenti scolastici che con grande disponibilità hanno accettato il nostro invito dando corpo e corso a un costruttivo e propositivo rapporto di collaborazione. Il liceo classico musicale e coreutico Azuni sarà grande protagonista di un suggestivo concorso di idee, il tecnico agrario Pellegrini avrà un ruolo chiave nella narrazione storica del tema che animerà il progetto 2020".

Tenere vivo il centro città non significa solo creare eventi e manifestazioni, ma anche riqualificare le facciate degli antichi edifici. "Se la pandemia lo consentirà, qualcosa di bello nell'assoluto e responsabile rispetto delle regole - aggiungono - accadrà ancora una volta in via Cavour. Intanto si riaccendono le luci. Si riaccende l'entusiasmo e quella voglia di impegnarsi che non deve e non può mai mancare".