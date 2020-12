Natale: raccolta fondi per i piccoli pazienti Microcitemico

Una campagna di solidarietà a Natale per il Microcitemico dì Cagliari. È l'iniziativa della Fondazione Carlo Enrico Giulini a sostegno del progetto di "Musica e Lettura ...siamo parte della cura": una raccolta di fondi per dare forza all'attività che da cinque supporta pazienti, da zero a 26 anni, dell'ospedale di via Jenner. L'obiettivo è raggiungere quota quindicimila euro. Donati finora circa settecento euro.

Lo slogan: "questo Natale, fatti un regalo, dona un sorriso". E il sorriso è stato quello dei 500 pazienti affiancati da Ornella Aledda, musicoterapeuta, e Maria Grazia Corrias, psicoterapeuta: specializzate nella relazione d'aiuto, utilizzano una metodologia attiva che, partendo dai suoni e dalla musica, dalle storie e dalle illustrazioni dei libri, permette ai bambini di affrontare ed elaborare l'esperienza della malattia e la sua accettazione.

"Nel corso di una patologia cronica - spiega la Fondazione - i bambini ricoverati, vivono emozioni legate all'ansia, alla paura del dolore e della totale dipendenza dagli altri. Ed emergono nuovi bisogni come essere ascoltati, rassicurati, accettati e riconosciuti, scongiurando il sentimento d'impotenza e di solitudine. La musica e la lettura aiutano a tradurre le emozioni dei bambini e ad affrontare la loro dura esperienza, aiutandoli a sviluppare le proprie strategie per reagire in maniera attiva e consapevole alla malattia".