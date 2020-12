Covid: padre Morittu ricoverato in Pneumologia a Sassari

Padre Salvatore Morittu, dalla scorsa settimana positivo al coronavirus, ieri sera è stato ricoverato nel reparto di Pneumologia dell'Aou di Sassari. Le sue condizioni di salute si sono aggravate, sono insorte complicazioni polmonari e si è reso necessario il trasferimento in ospedale, dove il patron della comunità "Mondo X" di S'Aspru è tenuto sotto osservazione dallo staff medico. La settimana scorsa lo stesso padre Morittu aveva comunicato pubblicamente l'arrivo della pandemia nella comunità di assistenza per tossicodipendenti e malati di aids, informando che quasi tutti gli ospiti e gli operatori della struttura che sorge nelle campagne di Siligo, lui compreso, erano risultati positivi al coronavirus.

"Voglio rassicurarvi sullo stato di salute di tutti noi abitanti della collina di S'Aspru e degli operatori che osservano la quarantena presso le loro case - aveva spiegato - Solo alcuni dei ragazzi hanno manifestato sintomi come febbre, tosse o assenza di percezione di odori e sapori, ma quasi tutti noi, me compreso, sta vivendo questa esperienza con leggera sintomatologia o in modalità asintomatica". Ieri sera però le sue condizioni si sono aggravate e il frate è stato ricoverato in Pneumologia.