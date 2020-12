Tirrenia: sindaci Ogliastra a Mit, proroga sino all'autunno 2021

Arriverà nelle prossime ore sul tavolo della ministra dei Trasporti Paola De Micheli un documento unitario, firmato dai sindaci dell'Ogliastra e dalle parti datoriali e sociali, per chiedere la proroga, almeno fino all'autunno 2021, della tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia.

La sollecitazione, che arriva dopo lo stallo sulle tratte da e per la Sardegna di fatto prorogate sino al 3 dicembre, conterrà anche un'istanza per la pubblicazione "in tempi brevi e certi" del bando di gara internazionale per il rinnovo della convenzione di trasporto pubblico marittimo da e per l'Isola. Una partita che oggi vale 72milioni di euro.

E' quanto emerso in un vertice che si è svolto in presenza a Tortolì e in parte in videoconferenza, con la partecipazione dell'assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde, del consigliere regionale e sindaco di Baunei Salvatore Corrias, del sindaco di Tortoli Massimo Cannas, del sindaco di Lanusei Davide Burchi, dei presidenti delle tre unioni dei comuni dell'Ogliastra Ivan Mameli, Mariano Carta e Gianluca Congiu, del sub commissario dell'ex provincia Ogliastra Tonino Mereu, del comandante del porto di Arbatax Francesco Maria Frasconi, dei segretari territoriali della Cisl Michele Muggianu, della Cgil Giacomo Pani e della Uil Mario Arzu e del vicepresidente di Confindustria Sardegna Centrale, Beniamino Lai.

"Ad oggi manca ancora l'ufficialità sulla proroga di convezione tra Cin-Tirrenia e Mit in regime di continuità territoriale - dicono- siamo uniti nella difesa della continuità̀ territoriale e della tratta Arbatax-Cagliari-Civitavecchia, e di conseguenza del porto".

Intanto questa sera alle 20, nella darsena pescherecci del porto di Arbatax, è prevista una manifestazione pacifica di protesta organizzata da un comitato spontaneo di cittadini, avvallata e sostenuta dagli amministratori del territorio.

CUCCA (IV), A PAROLE MINISTRA SEGUANO FATTI - "Prendo atto dell'impegno della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli a prorogare a febbraio la convenzione scaduta a luglio con Tirrenia, ma sarebbe auspicabile che alle parole seguissero immediatamente i fatti e la proroga venisse concessa formalmente, provvedendo poi a bandire la nuova gara e a risolvere definitivamente il problema della continuità territoriale, anche aerea, della Sardegna". Lo afferma il senatore di Italia Viva Giuseppe Cucca, in merito all'annunciato stop delle tratte da e per la Sardegna che è slittato dall'1 al 3 dicembre. "Occorre agire su più fronti affinché all'Isola sia garantita l'effettività del principio della continuità territoriale: non solo attraverso l'urgente rinnovo della convenzione, ma anche attraverso un'azione decisa in Europa - aggiunge l'esponente della maggioranza - La Sardegna deve vedersi riconoscere gli stessi diritti che valgono per la Corsica nei confronti della Francia. Non possiamo essere sempre trattati da cittadini di serie B, é inaccettabile".