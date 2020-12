Emergenza in casa di riposo a Suelli, 20 casi

Nuova emergenza Coronavirus in una casa di riposo nel sud Sardegna. Una ventina di casi sono stati accertati all'interno della struttura per anziani Santa Teresa d'Avila di Suelli. Oggi l'Ats ha eseguito il secondo tampone su operatori sanitari, suore e ospiti e circa 20 sono risultati positivi. Un primo tampone era stato eseguito qualche giorno fa, oggi con il secondo test è arrivata la conferma definitiva. Non è escluso che nei prossimi giorni nella casa di riposo intervengano i medici specializzati dell'Esercito per eseguire altri test.