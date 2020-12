Conservatorio di Sassari, inaugurata l'aula "Elia Lubiani"

Il conservatorio musicale Luigi Canepa di Sassari ricorderà per sempre Elia Lubiani. All'architetto sassarese, scomparso da un anno, è stata dedicata un'aula del Polo musicale di piazzale Cappuccini. Musicofilo, presidente del Conservatorio e prima dell'Ente Concerti Marialisa de Carolis, era sposato con Maria Carmela Sassu, sorella del musicologo Pietro Sassu, al quale è dedicato l'auditorium. La vedova ha partecipato alla cerimonia di intitolazione con Marcello, il più piccolo dei due figli, anche lui architetto.

"Questo è un luogo vivace di studio e prove, frequentato quotidianamente dai nostri allievi", dice il presidente Ivano Iai. "È lo spazio più adatto per ricordare un presidente distintosi per passione e impegno a tutela degli studenti", aggiunge. "Elia Lubiani amava moltissimo la musica e anche come architetto ha sempre coltivato un rapporto speciale, dirigendo il restauro di teatri come il Civico di Sassari e l'Eliseo di Nuoro e facendosi promotore del Polo musicale sassarese, curando il restyling di Cappuccini e la progettazione del nuovo Teatro Comunale", ricorda il direttore Mariano Meloni.