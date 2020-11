Oscar del turismo, sei premi 'mondiali' alla Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 NOV - Sei premi in Sardegna al "mondiale" degli hotel. Come al solito il Forte Village fa incetta di riconoscimenti con tre primi posti. Ma ci sono anche il Timi Ama di Villasimius, l'Arbatax Park Resort e il Chia Laguna. È il risultato degli ultimi Oscar del turismo, gli World Travel Awards. Con il prestigioso riconoscimento "World's Leading Resort" il Forte Village si riconferma al vertice dell'ospitalità mondiale per il ventitreesimo anno consecutivo.

Si aggiungono poi i due titoli di "World's Leading Sports Academy 2020" e "World's Leading Sports Resort 2020", un tributo all'offerta e vocazione sportiva. "Forte Village - spiegano dalla struttura di Santa Margherita di Pula - è già al lavoro per la stagione 2021 che, come tutti gli anni, vedrà il resort distinguersi per il suo costante upgrading e un ventaglio di nuove esperienze esclusive".

Per quanto riguarda l'Arbatax Park, il primo posto è riferito al settore del turismo ecosostenibile, "World's Leading Eco Resort 2020". I numeri: 500.000 piante, più di 500 animali e 5.000 metri di passeggiate. All'interno anche un orto biologico: gli ospiti possono cimentarsi nella coltivazione e nella raccolta di ortaggi e legumi. "Per noi è veramente un grande onore ricevere il premio più ambito al mondo in ambito turistico - commentano a caldo i titolari Giorgio, Angela e Attilio Mazzella - Si tratta di un importante risultato frutto della nostra visione, dell'impegno e dedizione con la quale il nostro staff ci supporta quotidianamente. Quest'anno, inoltre, ha un valore molto maggiore in quanto giunge durante il difficile momento che il nostro settore sta attraversando".

Primo premio ancora una volta nella categoria "World's Leading Island Resort 2020" per il Timi Ama di Villasimius, struttura di proprietà del gruppo Mazzella, gestita dalla catena alberghiera francese Accor sotto il brand Pullman. E vittoria anche di Chia Laguna tra i "Beach Family Resort 2020", che si riconferma così per il quarto anno consecutivo il punto di riferimento per una vacanza in famiglia sul mare. (ANSA).