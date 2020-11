Covid: senza mascherina oltre il coprifuoco, 7 multati

Sette persone sono state multate dai carabinieri nel sud Sardegna per non aver rispettato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. La sanzione è scattata per un 19enne che passeggiava in piena notte in piazza Aldo Moro a Monastir, ma non aveva alcuna ragione per essere fuori dall'abitazione. 400 euro di multa anche per un 33enne pizzaiolo a Villacidro, sorpreso a lavorare senza indossare la mascherina. A Iglesias sono stati multati cinque giovani, tra i quali un minorenne: tre non indossavano la mascherina o la tenevano abbassata, altri due erano fuori casa durante la notte.