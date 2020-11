Covid: focolaio in casa di riposo a Oristano, 14 contagiati

A Oristano sale a 14 il numero dei casi di positività al Covid tra gli ospiti della casa di riposo per anziani Oasi francescana.

Solo uno di questi - fa sapere l'amministrazione comunale - presenta qualche leggero sintomo, mentre gli altri sono in buone condizioni.

L'aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in città è stato comunicato al sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della ASSL di Oristano. Sedici i nuovi casi complessivi, quattro i pazienti guariti.

Per effetto dell'aggiornamento odierno i casi di positività accertati dall'inizio di settembre diventano 335 (dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 360), i pazienti guariti sono 143 (dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 168), mentre i soggetti ancora in cura sono 185. Sette i pazienti deceduti.