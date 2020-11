Maltempo: decine interventi vigili del fuoco nell'Oristanese

(ANSA) - ORISTANO, 28 NOV - Circa un centinaio di segnalazioni al Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano per l'ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna.

Terralba e San Nicolo d'Arcidano sono i comuni più colpiti. Le richieste d'intervento sono iniziate intorno dalle 3 della scorsa notte.

Diverse le strade e case allagate. Per ora non risultano persone in pericolo di vita.

Attualmente sono circa 40 gli interventi in attesa di essere evasi, si sta dando la priorità in base all'urgenza.