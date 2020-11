Incidente sul lavoro a Muros, muore un camionista

Un camionista di 53 anni, Gianni Pedde, originario di Buddusò ma residente a Olbia, è morto in un incidente sul lavoro verificatosi a fine mattinata nella zona industriale di Muros-Cargeghe.

L'uomo doveva effettuare una consegna di sabbia silicea a una azienda che commercia materiali edili e aveva parcheggiato il suo mezzo davanti allo stabilimento. Dopo essere sceso il camion si è mosso, non si sa se per un cedimento del freno o perché il freno era stato azionato male. Il camionista ha cercato di risalire sulla cabina per fermare il camion, ma è rimasto schiacciato contro un rimorchio parcheggiato accanto al suo mezzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sassari, il 118 e gli ispettori dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Assl di Sassari.