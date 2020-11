Maltempo: allerta rossa, Carbonia chiude scuole e parchi

La sindaca di Carbonia Paola Massidda, in considerazione dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse e del bollettino di criticità per rischio idrogeologico diramato dalla Protezione Civile, ha disposto con un'ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, della Biblioteca comunale, dei cimiteri, dei giardini e parchi pubblici nel territorio comunale, dalle 17 di oggi e per l'intera giornata di sabato 28 novembre.

Il Comune invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti; a non sostare vicino ad edifici pericolanti e ad alberi; a utilizzare gli autoveicoli solo in caso di necessità; a prendere visione delle misure di autoprotezione diramate dalla Protezione Civile della Regione Sardegna e dal nuovo Piano di Protezione Civile del Comune di Carbonia.