Cagliari: anche Nandez positivo al Covid

Anche il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez è positivo al Covid: il calciatore uruguaiano è stato isolato secondo quando previsto dalle normative in vigore.

Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e proseguono l'isolamento fiduciario domiciliare, con la possibilità per tutti gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita.

Il club - si legge nel sito - resta in costante contatto con le autorità sanitarie e continuerà ad osservare quanto stabilito dal protocollo.

Sono ora tre i giocatori del Cagliari positivi al Covid: oltre Nandez anche Godin e Simeone. Nandez ha giocato mercoledì la gara di Coppa con il Verona: finora era sempre risultato negativo al tampone dal suo rientro dal Sudamerica.