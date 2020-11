Un corto su Maradona 'accende' il festival Passaggi d'Autore

"Ijran Maradona" (Maradona's legs - le gambe di Maradona) a Passaggi d'Autore: il mito del Pibe de Oro, la leggenda del calcio mondiale scomparso ieri a soli 60 anni, nel film di Firas Khoury (Germania-Palestina 2019, 23') è uno dei corti in cartellone al Festival organizzato dal Circolo del Cinema Immagini (F.I.C.C.). Tra Sant'Antioco e il mondo: la 16/a edizione di "Passaggi d'Autore - Intrecci Mediterranei" si trasferisce sul web dal 3 all'8 dicembre con visioni, incontri con registi, laboratori e masterclass sulla piattaforma Festival Scope, Facebook e You Tube.

La kermesse, direzione artistica del regista bosniaco Ado Hasanovic, propone 24 opere provenienti da Egitto, Grecia, Palestina, Israele, Turchia, Francia, Algeria, Marocco, Tunisia, Spagna, Portogallo, Germania e Croazia. Tra i titoli "Grey Zone" di Gal Sagy e "All the Fires the Fire" di Efthimis Kosemund Sanidis, "Henet Ward" di Morad Mostafa, "The present" di Farah Nabulsi, "Invisível Herói" di Cristèle Alves Meira, "Le Départ" di Saïd Hamich Benlarbi, "I am afraid to forget your face" di Sameh Alaa e "Ya No Duermo" di Marina Palacio. In cartellone anche un omaggio a "Federico Fellini: il genio del sogno" nel centenario della nascita del regista con una selezione di suoi corti da film a episodi e di spot, un incontro con il giornalista e scrittore Gianfranco Angelucci e la proiezione de "Il lungo viaggio" di Andrej Khrzhanovskij, in cui prendono vita schizzi e bozzetti felliniani.

Poi ancora un focus sull'Italia con 15 film, da "Il vento sotto i piedi" di Kassim Yassin Saleh a "Being My Mom" di Jasmine Trinca, oltre a una tavola rotonda a tema per analizzare il presente e immaginare il futuro. In calendario una selezione di titoli dal Sarajevo Film Festival e una sezione dedicata alla Sardegna con "Intrinas": da "L'Uomo del Mercato" di Paola Cireddu a "Male Fadàu" di Matteo Incollu e "Maria - A chent'annos" di Giovanni Battista Origo. Infine le masterclass con Claudio Noce e Emanuela Rossi, autrice di "Buio", e le dirette ideate da Pietro Mereu con le interviste agli autori a cura di Lorenzo Melini, mentre Chiara Nicoletti di Fred film radio presenterà eventi e incontri con gli ospiti del festival.