Maltempo: allerta rossa in Sardegna

Perturbazioni in arrivo da sud-est interesseranno da domani prima la Sardegna e, successivamente, le regioni meridionali che si affacciano sul Mar Ionio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di domani, venerdì 27 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali, sino alla mezzanotte di sabato 28. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento, con possibili mareggiate sulle coste orientali e meridionali dell'isola. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta rossa per rischio idrogeologico sulla Sardegna orientale e sui settori meridionali, allerta arancione sui bacini centrali e allerta gialla sui settori centro-occidentali.

A CAGLIARI E OLBIA CHIUSE SCUOLE A PARCHI - A Cagliari dalle 14 di domani venerdì 27 novembre e per tutta la giornata di sabato 28, resteranno chiuse le scuole, i parchi, i cimiteri, gli impianti sportivi e le biblioteche di Cagliari. Il Comune invita i cittadini "a limitare al massimo gli spostamenti sia a piedi che in atuomobile. Stessa decisione assunta a Olbia. In base all'allerta diffuso dal bollettino meteo regionale per Olbia, con la previsione di "codice rosso per rischio idrogeologico" a partire dalle 18 di domani, il sindaco Settimo Nizzi ha firmato un'ordinanza con cui annuncia la chiusura delle scuole e del parco Fausto Noce e preallarma i suoi concittadini. "Le precipitazioni saranno particolarmente intense, serve massima attenzione e occorre seguire le norme di autoprotezione, specie nelle aree a rischio", avverte il sindaco. "Abbiamo ordinato la chiusura delle scuole per domani pomeriggio e per tutta la giornata di sabato, per tenere al sicuro i bambini per evitare che i genitori debbano allontanarsi dalle proprie abitazioni", annuncia, raccomandando agli olbiesi "di evitare di uscire da casa, in auto o a piedi, durante tutta la durata dell'allerta, ma anche di lasciare i piani seminterrati o i piani terreni nelle aree a rischio, portandosi ai piani superiori". Domani mattina è stato convocato il Centro operativo comunale, in modo che le valutazioni vengano fatte istante per istante in base all'evolversi della situazione".