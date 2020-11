Incidente sul lavoro a Belvì nel Nuorese, muore uomo 52 anni

Tragedia questo pomeriggio a Belvì dove un uomo di 52 anni ha perso la vita dopo essere finito sotto la sua motozappa mentre lavorava in un appezzamento di terreno in località Fontana Frida. L'incidente è avvenuto a metà pomeriggio ma l'uomo è stato trovato qualche ora dopo. Immediato l'allarme ma nonostante l'arrivo dei medici del 118 che hanno provato a rianimarlo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sorgono che hanno liberato la vittima dal mezzo, i Carabinieri di Belvì e il personale del Corpo Forestale di Aritzo.