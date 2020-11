Armi e droga in casa, tre arresti tra Tempio e Berchideddu

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 26 NOV - Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Olbia e della compagnia di Tempio per possesso di droga e armi. I militari, dopo giorni di osservazioni e controlli, sono entrati in azione stamattina, pedinando un 51enne di Calangianus residente a Tempio e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato seguito fino a Berchiddeddu, frazione di Olbia, dove è entrato nella casa di un 50enne. Al ritorno è stato fermato dai carabinieri, che hanno trovato nell'auto un chilo di marijuana, 10 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 530 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

I militari hanno perquisito la casa di Berchiddeddu e hanno trovato 4 pacchi di cocaina, per un peso complessivo di circa 700 grammi, 22 grammi di marijuana, 4 bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento, per un valore di circa 32mila euro. La perquisizione è stata estesa a una seconda abitazione della stessa villetta, dove abita il fratello 71enne del proprietario del primo appartamento, e qui è stato trovato un fucile a canne mozze, caricato con due cartucce e pronto all'uso. Il 50enne è stato trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari, mentre gli altri due sono ai domiciliari. (ANSA).