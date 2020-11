Covid: domani riapre il Teatro Lirico di Cagliari

Riapre giovedì 26 novembre il Teatro Lirico di Cagliari. Riprende l'attività dopo lo stop decretato dal sindaco Paolo Truzzu con una ordinanza di chiusura a seguito dell'accertamento di casi di positività al Covid tra il personale artistico, tecnico e amministrativo della struttura di via Sant'Alenixedda. In questi giorni sono state completate le operazioni di screening e di sanifazione di tutti gli ambienti del teatro."Sono stati rispettati tutti i protocolli di legge", assicura il sovrintendente Nicola Colabianchi. Da giovedì iniziano le prove per il prossimo concerto celebrativo dedicato a Beethoven in occasione dei 250 anni dalla nascita del grande compositore. Sarà trasmesso su Videolina i primi di dicembre. "Non potendo programmare spettacoli con la presenza del pubblico - spiega Colabianchi - proseguiremo con spettacoli destinati alla messa in onda in tv e in streaming".