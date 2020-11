ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, portale tracciamento contagi

(ANSA) - CAGLIARI, 25 NOV - L'Assessorato regionale della Sanità mette in pista un nuovo portale che consentirà ai sindaci di avere le comunicazioni in tempo reale sui dati dei positivi al Covid-19. Questo nuovo sistema, più tempestivo, dovrebbe essere funzionale a un miglioramento del tracciamento dei contagi. E' una delle novità annunciate dall'assessore Mario Nieddu e dal commissario straordinario dell'Ares-Ats, Massimo Temussi. Intanto prosegue l'assunzione dei medici non specializzati che hanno risposto al bando dell'Ats per 500 post: attualmente i neoassunti sono 360, e di questi 60 hanno preso servizio oggi. prendono servizio oggi".

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 351 nuovi casi e 6 decessi (413 in tutto): tre uomini e tre donne di età compresa fra 69 e 94 anni. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 3.877 test. Sono, invece, 515 i pazienti ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-12), mentre è di 76 (+3) il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.106, +197 i pazienti guariti. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, secondo l'ultimo report di Agenas la percentuale dei posti letto occupati è del 40%, dieci punti sopra il limite previsto (30%) dal ministero della Salute. Va meglio sul fronte dei non intensivi: in questo caso la percentuale dei posti occupati è del 34% (la soglia è del 40%). Invariato l'indice di contagiosità R (t), a 0,84.

Intanto Nuoro piange la scomparsa di Franco Nioi, il disabile di 55 anni diventato un caso dopo la denuncia delle due sorelle, costrette dalle regole anti Covid- a non potersi occuparsi di lui. "Senza di noi si lascerà morire", avevano detto ieri Maria e Luisella, lanciando un appello per poter curare e confortare Franco almeno poche ore al giorno.

Sul fronte politico, approderà in Aula lunedì 30 - ultimo giorno utile per non perdere le risorse - la 'manovrina' da 437mln che prevede interventi per l'occupazione e le imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. (ANSA).