Violenza donne: anche il cinema in campo, film gratis

(ANSA) - CAGLIARI, 24 NOV - Cinema contro la violenza sulle donne. Dal 25 al 27 novembre fitto programma di proiezione dei tre Centri della Società Umanitaria della Sardegna.

I film saranno disponibili gratuitamente per 24 ore ciascuno, dalla mezzanotte alla mezzanotte, in una sala virtuale di 300 posti.

Il Centro di Alghero propone per la data del 25 novembre il film Santa Subito di Alessandro Pita. Il Centro di Carbonia, il 26 novembre, in collaborazione con Arci-Ucca, presenta il documentario Sono innamorato di Pippa Bacca di Simone Mainet. Il Centro di Cagliari, per celebrare i 25 anni dall'uscita in sala, propone la visione di L'amore Molesto di Mario Martone.

Dal 25 novembre al 12 dicembre, il Centro di Alghero, all'interno della propria pagina del sito della Società Umanitaria, nella nuova sezione Rubriche, curerà il format Storie violente tra cinema, musica e dintorni.

Tra il 27 novembre e il 18 dicembre sarà online anche il Cicle Gaudì a l'Alguer online, versione in streaming della rassegna di cinema catalano contemporaneo. Tutto sulla nuova piattaforma onlinesardegna.umanitaria.it. (ANSA).