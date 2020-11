Violenza donne: a Quartu panchina rossa contro femminicidio

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 24 NOV - Anche Quartu avrà la sua panchina rossa contro il femminicidio. Sarà inaugurata domani, mercoledì 25 novembre, in viale Colombo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

All'iniziativa, promossa dall'associazione "Insieme agli Angeli" sarà presente il neo sindaco, Graziano Milia, insieme alla presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni e agli assessori all'Istruzione, Sport e Politiche di Genere Cinzia Carta e Politiche Sociali e Generazionali Marco Camboni.

Ci saranno le rappresentanze delle associazioni femminili presenti in città e il personale dirigente del Commissariato di Quartu. L'iniziativa - spiega il Comune - ha come obiettivo quello di lasciare un segno permanente di riconoscimento e sensibilizzazione contro il femminicidio e contro la violenza sulle donne, anche attraverso una apposita targa, che sarà posizionata sulla panchina. (ANSA).