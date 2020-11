Investito da un'auto a Cagliari, 62enne muore all'ospedale

Tragedia della strada ieri sera a Cagliari: un uomo di 62 anni, Alessandro Maccioni, è morto investito da un'auto mentre attraversava a piedi in viale Poetto. Alla guida della vettura, una Citroen C2, c'era una 30enne residente nell'area metropolitana. L'uomo è stato travolto all'altezza della caserma Monfenera. Il 62enne è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu. Ma per lui non c'è stato niente da fare: l'uomo è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente.