Covid: Comune Sassarese acquista mille tamponi per screening

(ANSA) - PLOAGHE, 24 NOV - Un ambulatorio temporaneo per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 tra i cittadini di Ploaghe. È l'iniziativa assunta dall'amministrazione comunale del paese che si trova in provincia di Sassari. Il personale sanitario sarà dotato di mille tamponi antigenici rapidi, acquistati dal Comune, che serviranno per uno screening da avviare prioritariamente coinvolgendo le fasce della popolazione più fragili e a rischio.

L'ambulatorio è stato allestito all'interno di una tenda pneumatica nel piazzale della Croce Gialla. Si partirà dai pazienti e dal personale del ricovero e della casa protetta, poi si proseguirà col personale dell'istituto comprensivo e delle scuole paritarie, con le famiglie degli studenti appartenenti alle classi che sono state in quarantena, i dipendenti comunali e quelli di altre strutture sensibili, che saranno contattate dal Comune.

Chi non rientra in queste categorie ma ritiene di avere bisogno di sottoporsi a tampone dovrà rivolgersi al proprio medico di base, che valuterà caso per caso e segnalerà i nominativi dei pazienti che dovranno fare il tampone. Il Comune comunicherà direttamente agli interessati giorno e ora in cui dovranno presentarsi. "Vogliamo fornire un ulteriore servizio ai nostri concittadini e nel contempo avere un quadro più chiaro della situazione epidemiologica", spiega il sindaco Carlo Sotgiu, che ringrazia i medici di famiglia per esseri "fatti carico di ulteriore lavoro per il bene di tutti" e al personale sanitario "che sta materialmente effettuando i tamponi". (ANSA).