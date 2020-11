ANSA-IL-PUNTO/COVID: calano casi in Sardegna, 290 in 24 ore

(ANSA) - CAGLIARI, 24 NOV - Quasi alla soglia dei 20mila casi di positività al Covid da inizio emergenza in Sardegna cala drasticamente il numero dei nuovi casi in 24 ore nell'Isola: si passa dai 505 di ieri ai 290 del bollettino di oggi nel quale però si registrano anche 12 decessi e un nuovo aumento dei ricoverati nei reparti Covid non intensivi (+15 rispetto al dato di ieri) e in terapia intensiva (+1). E proprio negli ospedali arrivano i rinforzi: mentre si prosegue con le assunzioni dei medici, 500 quelli previsti nel bando Ats, a Oristano - dove il pronto soccorso è chiuso agli accessi non covid per la presenza di 12 pazienti positivi - ne sono già arrivati 9 su 10 preventivati. Ma la situazione resta critica, visto che i posti letto dedicati nelle tre strutture dell'Oristanese (San Martino e gli ospedali di Bosa e Ghilarza, rispettivamente con 10 e 15 degenze ciascuno) risultano tutti occupati.

Nel frattempo a Nuoro prende il via l'operazione "Igea" del ministero della Difesa, con il personale sanitario dell'Esercito impegnato a effettuare i tamponi Covid nel "Drive Through" allestito all'ospedale San Francesco. Il progetto già avviato a Cagliari arriverà anche a Oristano giovedì 26.

Di fronte alla situazione di emergenza di questa seconda ondata, l'Anci, nella conferenza Regione-Enti locali, ha sollecitato la Regione a rafforzare gli uffici di Igiene e le Usca, in particolare a Sassari. Oggi sono attive 26 unità su 30 e presto si aggiungeranno quelle di Macomer, Sorgono e Siniscola. L'associazione ha chiesto anche l'attivazione di tre fondi per i ristori per comuni che dichiarano lockdown, sanificazioni e acquisto e somministrazione test antigenici rapidi da parte dei comuni.

La Sardegna, però, guanda anche al prossimo futuro con l'auspicato arrivo dei vaccini da fine gennaio: 80 mila dosi utili a vaccinare 40mila persone. Il piano vaccinale è stato trasmesso al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e si stanno definendo le strutture pubbliche che dovranno somministrarlo. (ANSA).