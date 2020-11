Nuraghi patrimonio Unesco, in campo ingegneri e architetti

Bisognerà aspettare il 31 marzo 2021 per conoscere l'esito dell'istanza di inserimento dei monumenti della civiltà nuragica nel patrimonio Unesco. Nel frattempo, l'associazione "Sardegna verso l'Unesco" lavora per raggiungere l'obiettivo. Oggi ha siglato un protocollo d'Intesa con il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura della facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari. La collaborazione si realizzerà attraverso lo studio delle specificità architettoniche, di insediamento e infrastrutturali del patrimonio culturale nuragico della Sardegna. Il protocollo segue quello firmato qualche settimana fa con il Centro di ricerca regionale Crs4.

"Un altro passo che la Sardegna compie per arrivare fino all'Unesco nell'importante progetto di riconoscimento della rete dei nuraghi quale patrimonio dell'umanità - ha spiegato il presidente dell'associazione Michele Cossa - inizia un lavoro che esalta la candidatura della Sardegna per arrivare all'obiettivo che tutti insieme ci siamo prefissati: portare la nostra Isola in vetta alle mete più importanti al mondo da conoscere, apprezzare e visitare attraverso il riconoscimento da parte dell'Unesco delle peculiarità storiche e culturali della nostra terra, così ben rappresentate ancora oggi dalla magnificenza dei nuraghi". "Condividiamo in toto le finalità di questa iniziativa - ha affermato Il direttore del dipartimento Giorgio Massacci - e aderiamo con entusiasmo".