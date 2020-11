Covid: tamponi molecolari, attivo secondo laboratorio pivato

(ANSA) - CAGLIARI, 23 NOV - La Regione ha aggiornato l'elenco dei laboratori privati abilitati e accreditati, riconosciuti per l'esecuzione di tamponi molecolari e test sierologici per il rilevamento del Covid-19. Per quanto riguarda il test molecolare, la somministrazione è ora possibile anche presso la Casa di Cura Polispecialistica Sant'Elena-Kinetika srl di Quartu, sino a pochi giorni fa l'unico autorizzato era solo il Mater Olbia.

Quanto ai sierologici, i laboratori privati abilitati passano da 33 a 40. Questi i sette nuovi inseriti nell'elenco: tre a Cagliari (Casa di Cura Madonna del Rimedio e Laboratorio Analisi Sant'Antonio in via Chironi, Centro Analisi Cliniche in via Zuritta), uno a Tortolì (Laboratorio Analisi cliniche in via Sicilia), uno a Buddusò (Laboratorio Analisi Biologiche in piazza Eleonora), uno ad Alghero (Analisi Biomediche in via Vittorio Emanuele), uno a Porto Torres (Ekosistems in via Vivaldi). (ANSA).