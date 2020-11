Covid in casa Cagliari, Godin out per due partite

Cagliari condizionato dal Covid almeno fino alla prossima settimana. Godin, risultato positivo dopo le gare con l'Uruguay, dovrà verificare la possibile uscita dal coronavirus non prima di lunedì prossimo. E perderà sicuramente le gare di Coppa Italia di mercoledì con il Verona e la sfida di campionato di domenica con lo Spezia degli ex Mattiello, Deiola e Farias. Per Nandez si tratta di uno stop precauzionale: è risultato sempre negativo ma in via precauzionale non ha partecipato alla trasferta di Torino con la Juventus e all'allenamento di ripresa di ieri. Il giocatore potrebbe scendere in campo anche mercoledì con il Verona, ma viene monitorato tampone per tampone perché la nazionale uruguaiana, tra giocatori e staff, ha fatto registrare diversi positivi. Non sono assenze qualsiasi per il Cagliari, ma defezioni che fanno la differenza. E sì è visto con la Juventus. Una partita già difficile di per sè. Ma ulteriormente segnata proprio dai forfait.

Godin è non solo difensore di caratura internazionale, ma punto di riferimento e partenza per l'avvio dell'azione. E, a beneficiare della sua presenza, sono innanzitutto i mediani Rog e Marin e in generale tutto lo sviluppo della manovra. Nandez è fondamentale non solo per le sue qualità, ma anche perché la sua presenza e la sua capacità di difendere, oltre che di attaccare, garantiscono all'assetto di Di Francesco il giusto equilibrio tra propensione offensiva e necessità di proteggersi. Di Francesco ha detto che un altro giocatore delle sue caratteristiche il Cagliari non ce l'ha. E senza di lui il mister deve rivedere schemi e certezze.

Il Cagliari a questo punto non può fare altro che aspettare, stare attento e sperare. Sabato Bentancur, compagno di squadra di Godin e Nandez, è entrato in campo contro i rossoblu. Mentre il fiorentino Caceres, anche se ieri non ha giocato, era in panchina con i viola. E ancora: Gimenez ha giocato tutta la partita sabato con l'Atletico Madrid in Liga. Intanto il Cagliari ha recuperato ieri Faragó, pedina importante per garantire equilibrio in caso di impiego a centrocampo. E sta cercando di far arrivare alla giusta condizione fisica Tripaldelli: Lykogiannis è ancora out per infortunio e per qualche partita sará lui il nuovo padrone della fascia sinistra. Attenzione alla Coppa, ma anche al campionato: domenica con lo Spezia, squadra che sta giocando un buon calcio come ha dimostrato anche sabato con l'Atalanta, è una gara fondamentale per capire quale ruolo dovrà recitare il Cagliari in questo campionato.