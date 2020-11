Duecento pazienti Covid in ospedale SS. Trinità Cagliari

Sono 201 i pazienti Covid ricoverati attualmente nei reparti dedicati ai positivi all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Gli ultimi quattro sono stati trasferiti oggi dall'oncologico Businco. Lo fa sapere all'ANSA il direttore sanitario dei presidi SS. Trinità e Marino, Sergio Marracini. Nel frattempo è quasi tutto pronto per la completa trasformazione dell'ospedale Marino in Covid hospital. Dalle 14, come annunciato dall'Ats, il pronto soccorso chiuderà agli altri accessi esterni e l'intera struttura sarà esclusivmante dedicata ai pazienti contagiati dal virus. Si tratta del secondo ospedale Covid che apre i battenti nel capoluogo sardo, mentre bisognerà aspettare dicembre per l'attivazione dei 100 posti letto all'ospedale Binaghi, sempre a Cagliari, dove sono iniziate le attività per lo spostamento di alcuni servizi in altre strutture.