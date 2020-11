ANSA-IL-PUNTO/COVID: risale numero ricoverati in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 NOV - La Sardegna segue il resto del Paese nell'aumento dei ricoveri (+9 rispetto a ieri nell'Isola dove ora sono 512), ma non nel calo di positivi e del numero di pazienti interapoia intensiva. Oggi sono 505 i nuovi casi di Coronavirus accertati con meno tamponi eseguiti, quasi 2.600, mentre crescono di due i posti letto occupati in intensiva. E si registrano anche sei decessi.

Risale quindi la pressione sugli ospedali sardi nel giorno in cui il Marino di Cagliari chiude agli altri accessi e si trasforma nel secondo Covid Hospital del capoluogo dopo il SS.

Trinità, che oggi conta circa 200 ricoverati. Il tutto in attesa che vengano attivate le 100 degenze dedicate alla cura del virus al Binaghi. Migliora la situazione al San Francesco di Nuoro dopo che nel fine settimane un'ambulanza in fila aveva dovuto attendere anche 30 ore per lasciare una paziente in carico al pronto soccorso. Si contano ancora decine di malati che aspettano il trasferimento nei reparti Covid, ma nel piazzale ci sono meno mezzi di soccorso in fila rispetto ai giorni scorsi.

Nel frattempo domani arrivano i rinforzi con 12 medici, 5 al Pronto soccorso e 7 nei reparti Covid - mentre gli operatori sanitari dell'Esercito allestiranno il Drive through per effettuare i tamponi e decongestionare il servizio di Igiene pubblica. A stretto giro entreranno in servizio anche i camici bianchi e gli infermieri militari nell'ospedale da campo allestito dalla Croce Rossa e dalla Protezione civile davanti al San Francesco.

I numeri restano alti, però, e i sindaci corrono ai ripari: Fonni decreta il lockdown, chiudendo bar e ristoranti e limitando gli spostamenti fuori dal paese, a Sassari è vietato fumare all'aria aperta in presenza di altre persone, mentre a Bitti un protocollo di 11 punti scandisce le attività di prevenzione: Scendono in campo i medici di base e viene attivato l'ambulatorio comunale per i test antigenici. Un progetto che piace al Pd che incalza la Giunta regionale affinchè il modello Bitti venga esportato in tutti i Comuni dell'Isola. (ANSA).