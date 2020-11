Corsa a 5 per il posto da Rettore all'Ateneo di Sassari

di Gian Mario Sias

Un ateneo protagonista del rilancio del territorio e aperto al mondo. Il 23 novembre l'Università di Sassari vota il suo nuovo rettore. Alla successione di Massimo Carpinelli, che per Statuto non può ricandidarsi, corrono in cinque: Luca Deidda, ordinario di Economia Politica ed ex prorettore vicario con delega al bilancio; Giampaolo Demuro, ordinario di Diritto penale ed ex direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; Roberto Furesi, ordinario di Economia ed estimo rurale e delegato rettorale per il sistema bibliotecario, i musei e la divulgazione; Plinio Innocenzi, ordinario di Scienze e tecnologia dei materiali; Gavino Mariotti, ordinario di Geografia economica ed ex direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche.

Nessuna donna, nessuno che arrivi da altri atenei: la contesa riflette la sfida in atto tra i gruppi di potere politico, economico e culturale che in città governano ogni ambito. Al netto dell'autorevolezza, dello spessore e del curriculum dei cinque candidati, i loro obiettivi programmatici sono pressoché sovrapponibili, eppure l'attenzione fuori dagli ambienti accademici conferma che è in ballo molto più del governo dell'ateneo.

"Fare della Sardegna una terra fertile per i giovani, con un'offerta formativa internazionale, rispondente alla domanda locale e globale di competenze", auspica Deidda, che indica la necessità di "lavorare con imprese, terzo settore e istituzioni per uno sviluppo inclusivo e sostenibile".

Per Demuro "dare all'Università di Sassari un profilo internazionale" significa "mettere al centro l'interesse degli studenti, verso i quali la nostra missione non finisce con la laurea". Solo così, sostiene, l'ateneo può "essere per il territorio un fattore di promozione sociale ed economica".

"Vorrei che l'Università fosse motore di rilancio economico, sociale, culturale e demografico", dice Furesi, che punta "sulla credibilità conquistata dall'ateneo" e indica come priorità la medicina universitaria. "A un ateneo competitivo serve una medicina d'eccellenza", afferma.

Plinio Innocenzi si professa indipendente e considera la sua candidatura "necessaria per superare le divisioni e fare dell'Università un riferimento per la formazione delle giovani generazioni, con una visione del futuro che porti oltre la crisi e un modello di ateneo aperto al mondo".

Didattica, ricerca e terza missione: Mariotti pensa a "uffici a Cagliari e Bruxelles" e a "una struttura che intercetti le opportunità di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie" per "una Università ancorata al territorio ma con una dimensione globale che supporti lo sviluppo locale".

Si vota online il 23 novembre dalle 9 alle 19 ed eventualmente il 25 novembre. Il voto è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto, il rettore è eletto a maggioranza assoluta, in caso contrario i due più votati vanno al ballottaggio, già fissato per il 27 novembre. In caso di parità si vota ancora il 30 novembre e così ogni tre giorni. La carica dura sei anni.