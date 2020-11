ANSA-IL-PUNTO/COVID: Calano ricoverati Sardegna ma 511 casi

(ANSA) - CAGLIARI, 21 NOV - La curva del contagio resta alta, 511 casi nelle ultime 24 ore che fanno salire a quota 18.089 i positivi al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. ma la buona notizia è il calo dei ricoverati nei reparti semi intensivi. Ventidue pazienti in meno che porta a 504 il numero di quelli attualmente ricoverati in ospedale, mentre mentre sono 70 (+1) i pazienti in terapia intensiva.

Ed è tutto pronto per la trasformazione completa dell'ospedale Marino di Cagliari a Covid Hospital, il secondo a servizio di Cagliari e del Sud Sardegna. Dalle 14 di lunedì il pronto soccorso chiuderà agli altri accessi non Covid che saranno indirizzati all'ospedale Brotzu e al Policlinico dell'Azienda ospedaliero-universitaria (Aou) di Monserrato. Sono 66 i pazienti Covid che nei prossimi giorni saranno trasferiti dagli altri ospedali della Sardegna al presidio del Poetto che si affiancherà a quello già dedicato al Coronavirus del SS.

Trinità.

Nell'Isola si contano anche 12 decessi (5 uomini e 7 donne) e tra le vittime - non conteggiata oggi - anche la donna di Cagliari di 39 anni colpita dal Covid che, incinta, aveva perso nei giorni scorsi il bambino proprio a causa della sua malattia.

Il virus fa ancora paura nelle zone interne della Sardegna, tanto che a Seulo, il sindaco ha deciso un mini-lockdown chiudendo tutti i negozi non alimentari e l'accesso all'attrazione turistica del territorio, le cascate di Sa Stiddiosa, sul Flumendosa.

Nel frattempo la Regione stanzia 473 milioni per supportare famiglie e imprese in difficoltà a causa della pandemia. Una manovrina che dovraà essere approvata dal Consiglio regionale entro al fine di novembre, per scongiurare la perdita delle risorse che arrivano in grossa parte dall'azzeramento delle quote degli accantonamenti non richiesti dal governo per venire incontro alle regioni. Si tratta di 221 milioni che arriveranno alle imprese e per l'occupazione, 28 milioni alle politiche sociali, 20 milioni alla sanità, 34 milioni all'agricoltura, 5 mln al comparto scolastico e 9 mln agli investimenti. Aiuti anche ael settore turistico, a quello dei taxi e del noleggio con conducente. (ANSA).