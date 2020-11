Covid: Cagliari, Godin positivo dopo l'Uruguay

(ANSA) - CAGLIARI, 20 NOV - Diego Godin positivo al Covid 19.

Lo comunica il Cagliari dal suo sito: il difensore uruguaiano, rientrato ieri dagli impegni con la Nazionale, non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali.

Il test al quale è stato sottoposto Nahitan Nández, anche lui ritornato ieri dall'Uruguay, è risultato invece negativo.

Per quanto non si tratti di un atto dovuto, il club, d'accordo con lo staff medico, ha deciso in via precauzionale di escluderlo comunque dai convocati per la gara di Torino così da tutelare tutte le persone che sarebbero venute a contatto con lui durante la trasferta. Nella nazionale dell'Uruguay era scoppiato nei giorni scorsi scoppiato un vero e proprio focolaio di Coronavirus, con 15 casi di positività. (ANSA).