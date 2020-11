Covid: a rischio l'edizione 2021 della Sartiglia

Il Collegio dell'Istituzione Sa Sartiglia, l'organo della Fondazione Oristano preposto all'organizzazione, alla valorizzazione e alla promozione dell'antica giostra equestre, si è riunito per discutere sulle prospettive future legate alla Sartiglia del 2021.

Vista la difficile situazione dettata dall'emergenza sanitaria in corso, il Collegio si è espresso unanime sull'impossibilità di poter attualmente definire se, e con quali modalità, si potrà svolgere la Sartiglia in programma il 14 e 16 febbraio prossimi.

La situazione, sempre più delicata e in continua evoluzione, non consente, al momento, di assumere una decisione chiara.

Dal punto di vista tecnico e organizzativo - fanno sapere dall'amministrazione comunale - gli uffici della Fondazione avvieranno le azioni propedeutiche alla realizzazione della manifestazione, in attesa di capire che sviluppi prenderà l'emergenza Covid a livello locale e nazionale.

Si è comunque deciso di procedere con la programmazione di attività di valorizzazione e promozione dell'evento, che ogni anno permette di far conoscere sempre più la Sartiglia nel mondo, attirando l'attenzione del vasto pubblico internazionale.